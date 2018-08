Litiga e uccide la compagna poi si costituisce ai carabinieri: «Ammazzata a martellate»

Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Roma con ferite alla testa. A dare l'allarme il compagno 42enne che si è presentato stamattina ai carabinieri di Latina raccontando di aver ucciso la compagna a martellate in un appartamento in via Corigliano Calabro, in zona Appia a Roma. L'uomo ha raccontato di averla colpita al culmine di una lite scoppiata nella tarda serata di ieri. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia Casilina. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri di Latina.



I carabinieri sono entrati all'interno dell'appartamento al pian terreno di uno stabile di via Corigliano Calabro con l'ausilio dei vigili del fuoco. All'interno è stato trovato il corpo della donna di 57 anni con ferite alla testa. Al vaglio degli investigatori il racconto dell'uomo di 42 anni che si è costituito stamattina. Intanto l'uomo in tarda mattinata è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Oggi sarà ascoltato dal magistrato.

