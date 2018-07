Scempio a Roma, doccia in pieno giorno a Trastevere davanti a passanti e turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma la doccia si fa a cielo aperto. Come in piazza Sonnino, nel cuore di Trastevere, di fronte alla chiesa di San Crisogono, dove il nasone per qualcuno diventa il posto ideale per lavarsi i piedi, magari stanchi da una lunga camminata. Via la maglietta, via le scarpe e abluzioni in pieno giorno, davanti ai passanti e alle migliaia di turisti che, in visita a Roma, sono obbligati ad assistere al degrado più assoluto.(foto di Giorgio Carra)