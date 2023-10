Incredibile a Roma, altoparlante trasmette rutti in piena notte. I commenti sui social: «Ma sono cinghiali?»

ROMA - Uno scherzo goliardico, che avrà diverito sicuramente molti romani: ieri sera, all'improvviso, un altoparlante ha iniziato a trasmettere una serie di rutti particolarmente rumorosi. Il video, pubblicato dall'account Instagram Welcome to Favelas, sta facendo il giro del web: molti, infatti, i commenti divertiti degli utenti. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Torpignattara, ma ancora è ignoto il nome del burlone.

I commenti dal web

“Mi sarei svegliato e avrei applaudito”, commenta un utente; un altro, invece, scrive: "Siamo sicuri che non siano cinghiali?” e, a tal proposito, un ragazzo aggiunge: "É il comune che lo fa per allontanare i cinghiali". Un follower, ironicamente, dice: "Fico il nuovo It-Alert" mentre un altro, più incline alla filosofia, commenta: "L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.