L'ex della madre tenta di investire il rivale in amore: a 10 anni sviene per il terrore

Uno spavento talmente forte da farle perdere i sensi. Una serata vissuta come un incubo da una bimba di dieci anni che ha dovuto assistere a una scena di improvvisa violenza che l'ha scossa terribilmente. È successo tutto all'improvviso: verso le 21 di martedì, mentre la bambina stava tornando a casa, alla periferia del Prenestino, con la madre e il compagno di quest'ultima, in sella a uno scooter nero è arrivato l'ex compagno della donna che ha tentato di investire l'uomo che era con lei.La bimba, mentre l'uomo sullo scooter puntava dritto verso l'attuale compagno della madre cercando di travolgerlo più volte, in preda al terrore è caduta a terra priva di sensi, tanto da far pensare inizialmente addirittura al peggio. Per soccorrere la bimba è intervenuta un'ambulanza, che l'ha portata in ospedale.Sul posto, in località Colle degli Abeti, è arrivata anche la polizia. L’uomo in sella allo scooter, che per fortuna non è riuscito a compiere il suo intento, è stato denunciato. Sono in corso le indagini da parte della polizia per individuare i motivi del gesto. La bimba è stata dimessa dall'ospedale dopo poche ore.