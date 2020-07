Bomba d'acqua su Roma: un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale verso mezzogiorno. In particolare in zona Roma Est la pioggia si è trasformata in grandine, un fenomeno inusuale per una giornata di luglio. Sui social hanno cominciato a moltiplicarsi i tweet e le foto di chicchi di grandine di dimensioni considerevoli.



