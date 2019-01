Lascia la figlia davanti all'asilo e gli sparano in testa. Trentenne gravissimo

di Costanza Ignazzi e Marco Risi

La sparatoria davanti all’asilo a Magliana: L'uomo colpito sarebbe già stato identificato dalle forze dell'ordine: ha una trentina d'anni e alcuni precedenti. Genitori e maestre testimoni L'articolo La sparatoria davanti all’asilo a Magliana proviene… pic.twitter.com/W9O7DWl4c3 — Francesco Mennillo (@AvvMennillo) 10 gennaio 2019

L'uomo, 34 anni, era già noto alle forze dell'ordine per episodi di usura, armi e stupefacenti: ora sarebbe in codice rosso al San Camillo. Le sue condizioni sono gravissime. Dopo aver lasciato la figlia all'asilo era appena risalito in macchina quando è stato affiancato da uno scooter con in sella due persone con giubbotti neri e cappucci rossi che gli hanno sparato quattro colpi di pistola. È caccia all'uomo in tutto il quartiere: al momento è stata una fermata una persona che corrisponderebbe alla descrizione, non è però ancora confermato che sia ricollegata alla vicenda.

che aveva appena lasciato la figlia a scuolaÈ successo davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi. Testimoni alcune maestre e altri genitori.