Spara con il fucile del nonno contro l'auto del padre: si era rifiutato di dargli i soldi

ROMA - Un ventiduenne romano ha sparato ieri sera contro l'auto del padre utilizzando un fucile di proprietà del nonno. Prima di ricorrere all'arma da fuoco, il giovane aveva minacciato il genitore che era intervenuto impedendo alla madre del ragazzo di dargli denaro. Fra padre e figlio era insorta una discussione violenta ed il genitore, già in passato vittima delle aggressioni del figlio, ha preferito allontanarsi da casa, raggiungendo l'abitazione di un parente poco distante, in via dei Colombi.



Il figlio infuriato ha imbracciato un fucile da caccia, che aveva sottratto dall'abitazione dei nonni pochi giorni prima ed è sceso in strada urlando, chiedendo al padre di raggiungerlo per risolvere la questione. Il poveruomo non è sceso in strada ed il ragazzo con violenza gli ha danneggiato l'auto, sparando contro lo sportello 4 colpi.



A seguito di numerose chiamate pervenute al 112, è intervenuta una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che si trovava in strada. I militari, con molta professionalità hanno affrontato il giovane, convincendolo a mettere giù l'arma, che nel frattempo aveva ricaricato, e lo hanno bloccato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnico-scientifici. L'uomo è stato arrestato e successivamente condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

