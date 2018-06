Soldi falsi e cocaina: giovane fermato per un controllo e arrestato

Soldi falsi e droga. A Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, I.V., 24 enne italiano, denunciato anche per detenzione di moneta falsa. Il giovane, a seguito di un controllo in via dell'Amba Aradam, aveva con sé 14 grammi di cocaina e una banconota da 50 euro contraffatta.

