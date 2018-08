Sequestrate dai Nas 7.500 bottigliette di acqua minerale etichette non conformi

Oltre 280 mila etichette irregolari e più di 7.500 bottiglie di acqua minerale da mezzo litro sequestrate, per un valore complessivo di circa 150.000 euro. È questo il bilancio di una serie di controlli alla filiera distributiva delle acque minerali svolti dai carabinieri del Nas di Roma insieme agli ispettori tecnici della Regione Lazio. Nel corso di ispezioni condotte presso una società titolare della concessione mineraria per la captazione di acqua minerale della provincia di Frosinone, i militari hanno accertato che le bottiglie di acqua minerale commercializzate presentavano un'etichetta non rispondente ai requisiti di legge. In particolare, le informazioni riportate sulle etichette differivano da quelle specificatamente autorizzate. Il titolare della concessione mineraria e il sub concessionario sono stati segnalati all'autorità amministrativa competente per l'adozione di eventuali provvedimenti nei loro confronti.

