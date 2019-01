Roma, ha un malore in strada: muore una ragazza di 16 anni

Una ragazza di 16 anni romana è morta in ospedale dopo aver accusato un malore in strada nella tarda serata di sabato. È accaduto in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle.



Trasportata all'ospedale Vannini è poi deceduta presumibilmente per uno shock anafilattico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte.

