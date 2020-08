Porta a cena un'amica e scappa per non pagare il conto: inseguito e braccato dai carabinieri

Serata galante, ieri sera, per un egiziano di 37 anni che ha portato a cena un'amica in un ristorante cinese di via Turati a Roma, ma quando è arrivato il conto ha tentato di scappare senza pagare, in direzione della stazione Termini, venendo inseguito dai proprietari i quali, giunti in via Giolitti, hanno attirato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri del nucleo Scalo Termini.

Una volta fermato l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha prima colpito con calci le auto in sosta, quindi ha inveito nei confronti dei militari, opponendo resistenza, divincolandosi e sferrando ancora calci. A quel punto, i Carabinieri lo hanno arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e insolvenza fraudolenta. L'arrestato è stato portato in Tribunale a Roma, per la celebrazione dell'udienza di convalida e il rito direttissimo.

