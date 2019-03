Lancia sasso contro un bus pieno di passeggeri e fugge: «L'ho fatto senza motivo»

ROMA - Ha lanciato un grosso sasso contro un autobus pieno di gente all'Eur, senza motivo. Un uomo di 53 anni originiario di Reggio Calabria e residete a Roma è stato fermato dai carabinieri. Il mezzo Atac della linea 778 transitava su via Ciro il Grande, all'Eur. Un finestrino è andato in frantumi. L'uomo non ha dato alcuna spiegazione per il suo gesto, l'ho fatto così senza motivo, ha detto ai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero per danneggiamento. I militari del Nucleo radiomabile lo hanno fermato dopo un inseguimento a piedi. Il bus con il finestrino laterale rotto ha dovuto interrompere il servizio. Il mezzo in quel momento era pieno, nessun dei passeggeri a bordo è rimasto ferito.

