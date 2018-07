Rom rubano 40 auto in un giorno e le bruciano nel campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ormai all'ordine del giorno gli incendi al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina tra Pomezia e Roma. Tutti i giorni, anche per più volte al giorno, i vigili del fuoco di Pomezia, sono costretti a intervenire per spegnere le fiamme. I roghi, tutti di origine dolosa , interessano prima le sterpaglie, poi si estendono al cimitero delle auto rubate, tagliate e abbandonate nella scarpata adiacente al campo rom.Ieri mattina e la sera i pompieri che hanno lavorato per diverse ore sul posto, hanno contato circa 40 auto cannibalizzate e date alle fiamme. Si tratta di tutte auto rubate e gettate nella scarpata, in una zona boschiva e di pregio ambientale a ridosso della via Pontina. I vigili del fuoco sono ormai costretti a impiegare gran parte dei loro turni per spegnere il fuoco che parte dai terreni del campo rom e spesso compromette anche la circolazione sulla vicina strada regionale Pontina. Nella scarpata ci sono altre decine di auto fatte a pezzi e potrebbero essere le prossime ad essere incendiate.Solo pochi mesi fa il Comune di Roma aveva fatto rimuovere circa 120 carcasse di auto bruciate. Anche la polizia stradale di Aprilia ha fatto presente la situazione alle autorità competenti, per evitare interruzioni di traffico e incidenti a causa dei roghi in quel tratto di strada transitata ogni giorno da migliaia di automobilisti.