Bimbo di 3 anni morto nella piscina: «Nessuna responsabilità del Circolo Centocelle»

ROMA - Lo scorso 28 maggio un bambino ivoriano era morto annegato nella piscina del circolo sportivo Usd a Centocelle, Roma. Che, però, non avrebbe alcuna responsabilità nella tragedia.

Bimbo muore annegato in piscina, l'avvocato del circolo sportivo: «Nessuna responsabilità»

«La pubblicazione - scrive infatti l'avvocato Massimo Caria in una rischiesta di rettifica che riceviamo e pubblichiamo - restituisce un’imprecisa ricostruzione della tragica vicenda. Il piccolo Adamo, infatti, allontanatosi dai suoi accompagnatori e rimasto incustodito, una volta entrato nella zona della piscina (che era chiusa e separata dal resto del centro sportivo) forzando la recinzione, si è volontariamente tuffato in acqua (anziché cadervi accidentalmente), senza purtroppo riuscire venirne fuori. Quanto sopra emergerebbe dai filmati delle telecamere di sicurezza dell’impianto sportivo, già messi a disposizione della Magistratura. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Usd Centocelle e ai suoi referenti per il tragico evento che ha profondamente scosso tutti i collaboratori del centro».