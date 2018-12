Rapinatori rincorsi e bloccati dai passanti che li consegnano alla polizia

ROMA - Hanno rapinato il supermercato, ma sono stati inseguiti e fermati dai dipendenti della stessa attività commerciale, con l'aiuto dei passati. Sono stati due giovani, uomo e donna, ad assaltare il Todis di via del Trullo, sono stati consegnati alla Polizia. I fatti risalgono al primo pomeriggio di sabato. I due, armati di coltello, sono entrati nel supermercato, hanno minacciato le cassiere e sono usciti con un bottino di cento euro. Un magro bottino per cui hanno seminato il terrore all'interno dell'attività, con urla e grande spavento dei presenti. I due hanno poi provato a raggiungere l'auto che gli avrebbe garantito la fuga, ma sono stati raggiunti e fermati dai cittadini, appena saliti a bordo della Smart. La ragazza è riuscita comunque a darsi alla fuga, per poi però essere di nuovo fermata.



I due, fatta intervenire la polizia, sono stati arrestati e condotti negli uffici del commissariato San Paolo. Lui, romano, ha 20 anni. Lei ha un anno di più ed ha origini russe.

