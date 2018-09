Donna trascinata per strada per rubarle la collana La salvano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Un cubano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante subito dopo aver tentato di scippare la collana dal collo di una donna di 53 anni. Il malvivente si è avvicinato alla vittima mentre stava camminando in piazza Vittorio Emanuele II e l'ha strattonata violentemente nel tentativo di impossessarsi della collana d'oro.La vittima si è opposta energicamente al furto, aggrappandosi al braccio dello scippatore che l'ha trascinata al suolo per alcuni metri. In quel momento transitava una pattuglia di carabinieri che è subito intervenuta bloccando il 27enne. La collana è stata recuperata e restituita alla vittima mentre l'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove è trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere dell'accusa di rapina.