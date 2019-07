Turista olandese molesta due ragazzine e al pub scoppia la rissa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha infastidito due turiste in un pub in centro e alla richiesta di allontanarsi è scoppiato un litigio in strada: sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare lo scontro. È successo la scorsa notte, intorno alle 2.30, al Yellow bar didove i carabinieri del Nucleo operativo della compagniacentro sono intervenuti su segnalazione di due turiste olandesi di 17 e 18 anni che erano continuamente disturbate e molestate verbalmente da un connazionale 28enne.In aiuto delle ragazze è intervenuto un altro turista, un giovane canadese, che ha cercato di far allontanare il 28enne ma senza risultato e scatenando una rissa. I militari intervenuti hanno bloccato l’olandese denunciandolo per molestie e disturbo alle persone.