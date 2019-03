L'ultima frontiera del parcheggio selvaggio: Fiat 500 sui binari del treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Da oggi ilha un nuovo capitolo. A, in particolare, sono abituati a trovare quotidianamente auto in sosta in situazioni al limite dell'incredibile - e molto spesso soggette a pesanti sanzioni - ma quello che si è visto oggi nella Capitale lascia a bocca aperta.Le immagini lasciano davvero poco all'immaginazione: unabianca,della linea ferroviaria che collega la zona di Giardinetti alla stazione Termini. Proprio nelle vicinanze dello scalo ferroviario la piccola utilitaria è stata lasciata in sosta, in mezzo alle banchine.Sul posto oltre alla municipale ci sono i tecnici delle Ferrovie dello Stato. Bisognerà ora capire come sia possibile che una vettura si sia avventurata fra le rotaie del treno.