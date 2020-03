Roma, esplosi tre pacchi bomba: al centro di smistamento di Fiumicino e in due abitazioni private. Tre feriti

La prima esplosione al centro di smistamento poste di Fiumicino, in via Cappanini. Dopo la mezzanotte esplode una lettera bomba. In questo caso si registra un uomo contuso.

Oggi alle 18 in via Piagge 11 a Fidene esplode una seconda lettera bomba. Ferita al volto e alle mani una donna, Rosa Q. di 54 anni. Poco dopo, alle ore 19,30, c'è un'esplosione di una lettera bomba in via Fusco alla Balduina, ferita alle mani una donna, Elisabetta M. nata nel 1952.

Sugli episodi indagano polizia e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:49

