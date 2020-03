Tragedia a Roma, figlio ventenne decapita la madre e prova a uccidere la sorella

Orrore al Laurentino 38. Una donna di 45 anni e stata decapitata dal figlio appena ventenne nella notte a Roma. Il giovane di nome Valerio Maggi, sofferente di disturbi psichiatrici, ha afferrato un coltello ed ha colpito più volte Pamela Ferracci, 46 anni, al collo fino a decapitarla.



La tragedia si è consumata nelle case popolari al civico 48 di via James Joyce. L’assassino che abitava in casa anche con la sorella minore ha tentato di uccidere anche quest’ultima, che però si è rifugiata da un vicino che ha dato l’allarme ai carabinieri che hanno arrestato Valerio Maggi. L’omicidio è maturato al culmine di un litigio, l’ennesimo secondo il vicinato.



Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, allertati dai vicini di casa dove la sorella 15enne si era rifugiata, il 20enne ha aperto la porta dell'abitazione ancora sporco di sangue mentre il corpo della madre era in salone. Il 20enne è stato arrestato e trasportato a Regina Coeli. Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA