Ragazza di 17 anni muore dopo un incidente con auto della polizia che inseguiva dei rapinatori

ROMA . Tragico incidente a Roma. Una ragazza di 17 anni è morta all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, zona est della Capitale, in uno scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e una volante della Polizia, che inseguiva una macchina con a bordo un gruppo di rapinatori reduci da un furto in una tabaccheria di Tivoli.

L'inseguimento tra i poliziotti e i rapinatori è cominciato in autostrada ed è terminato in quel fatale incrocio, in prossimità di un campo rom dal quale si presume sia uscita l'auto - totalmente estranea all'operazione di inseguimento della polizia - che ha avuto un violento impatto con la volante. La ragazza che ha perso la vita aveva solo 17 anni ed era nata a Napoli. Ha bordo con lei c'erano altre tre persone. Una di queste è rimasta gravemente ferita. Sul posto ci sono i carabinieri di Tivoli per i rilievi e il Reparto Mobile della polizia.

