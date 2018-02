In ospedale per un'infezione, fa la flebo e muore dopo dieci minuti: inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era giunto in ospedale lamentando forti dolori a un testicolo e, una volta sottoposto a controlli, aveva mostrato i chiari segni di un'infezione. Per questo i medici gli avevano somministrato unama, 47 anni,dopo appena dieci minuti per uno choc anafilattico. I fatti risalgono al 30 giugno 2016: l'uomo era giunto quel giorno ale ora il gip ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e, su richiesta dei familiari, ha disposto nuove indagini, di cui si occuperà il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, coordinatrice del pool di magistrati addetti alle colpe mediche.LEGGI ANCHE ---> "Non era polmonite, ma meningite". Pasquale, 29 anni, muore in ospedale a Ischia. Ira dei familiari, allarme contagio​ LEGGI ANCHE ---> Napoli, morto senza cure a 23 anni: condannati due chirurghi Battistelli, dopo essersi visto diagnosticare un'infezione, era stato sottoposto ad una flebo contenente anche un antibiotico come l'Augmentin. In pochissimi minuti, però, l'uomo aveva iniziato ad accusare un malore dopo aver sviluppato una. Inutili i tentativi di rianimarlo, come conferma una testimone: «Era riuscito solo a dire 'Ho la bocca che sa di metallo, mi sento male'. Poi è crollato a terra, i medici erano sconvolti».LEGGI ANCHE ---> "I medici calabresi sono meno bravi e devono essere pagati meno": parola di sindaca leghista Dopo la morte, in procura era partita l'inchiesta per omicidio colposo. Il pm aveva chiesto inizialmente l'archiviazione, sostenendo che il personale sanitario aveva seguito alla lettera ogni procedura per i casi di choc anafilattico. Idi Battistelli, che ha lasciato la moglie e un bimbo di tre anni, hanno però fatto ricorso, accusando i medici di non aver provocato una procedura anti-choc come la manovra di Trendelenburg. Per questo motivo il gip ha disposto nuove indagini.