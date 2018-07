Uomo di 30 anni trovato morto nella cantina di un condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLI ANIENE - Terribile scoperta in un condominio a Colli Aniene. Un uomo sui 30 anni è stato trovato morto in uno scantinato di via Ernesto Rossi. La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa ieri sera e questo pomeriggio il tragico epilogo.L'uomo, a quanto risulta dai primi accertamenti della polizia, non è un residente del condominio e la morte potrebbe essere legata a un overdose. Sul posto la Scientifica per i rilievi.