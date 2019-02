Precipita dal sesto piano di casa dell'amica: morta a 17 anni

ROMA - Una notte di agonia, poi la morte per una ragazza di 17 anni precipitata ieri sera dal sesto piano di un palazzo nel quartiere San Giovanni di Roma. Il dramma si è consumato in via Pomezia, non lontano da Piazza Re di Roma.



Dopo la caduta, dalla finestra della camera da letto, la giovane era stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le condizioni erano apparse da subito gravi. Di stamattina la notizia del decesso. Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'incidente.



La 17enne si trovava a casa di un'amica dove era andata all'uscita di scuola. L'amica è stata ascoltata dagli investigatori proprio per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, la 17enne all'arrivo a casa sarebbe andata in camera e avrebbe chiuso la porta. Ma saranno le indagini a dare una spiegazione alla morte della giovane.

