Roma choc, un'altra maxi-rissa: centinaia di ragazzi a piazza del Popolo. Cinque minorenni identificati

Roma, nuova maxi rissa: questa volta in piazza del Popolo. Un'altra giornata di follia e scontri nel centro della Capitale nell'ultimo sabato di "zona arancione". In un pomeriggio di assembramenti, tra via del Corso e le principali strade commerciali, si è registrata una maxi rissa in piazza del Popolo tra una decina di adolescenti, in una folla di duecento giovanissimi senza mascherina.

La rissa sembra essere scoppiata tra due gruppi scesi dal Pincio: cinque ragazzi minorenni sono stati fermati dalle forze dell’ordine e condotti nel commissariato Trevi - Campo Marzio per l’identificazione. L'episodio ricorda quello del pomeriggio del 5 dicembre del 2020, quando più di trecento adolescenti si erano riuniti sulla terrazza del Pincio per assistere ad una mega rissa. Non si segnalano al momento feriti.

La scontro, però, ha richiamato l’attenzione di altri giovanissimi e ad assistere allo rissa ci saranno state, circa 150 persone, ripetiamo tutte assembrate e senza mascherina, come si vede dai video che hanno cominciato a circolare sul web, a partire dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Nella serata si sono registrati altri assembramenti: vicino al Colosseo, in via San Giovanni in Laterano, gruppi di ragazzi si sono messi a ballare in mezzo alla strada. Molti senza mascherina e senza nessun rispetto delle norme anti Covid.

