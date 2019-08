Calci e pugni in strada alla compagna davanti al figlio: finisce in manette

Nella serata di ieri, un 41enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con danneggiamento e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, residente nella zona di Cinecittà, si trovava nella zona di via La Spezia in compagnia della compagna e del loro figlio di 10 anni quando, forse a causa di una pregressa discussione, ha iniziato dapprima a strattonare la donna con violenza poi a prenderla a calci e pugni, il tutto davanti allo sguardo atterrito del figlioletto. Una «gazzella »dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito proprio in quel momento lungo la strada, ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuta per interrompere l'aggressore. I militari hanno dovuto faticare non poco per vincere la resistenza del 41enne che, nel tentativo di divincolarsi, ha anche danneggiato l'auto di servizio, ma alla fine è stato ammanettato e portato in caserma. La sua compagna, che non ha riportato gravi conseguenze, ha rifiutato le cure mediche riservandosi di ricorrere ai sanitari in un secondo momento, qualora ve ne fosse il bisogno. Il 41enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.