Conosce donna in chat e l'invita a casa: apre la porta e scopre che è un rapinatore

Era tutto pronto per una seratina romantica con una ragazza conosciuta in. Luci soffuse, candele, buon vino. Peccato che quando ha aperto la porta si è ritrovato di fronte uncol coltello. Protagonista di questa brutta storia undel quartiere La Rustica L'uomo aveva conosciuto la "donna" tramite una chat di incontri. Qualche scambio di battute e poi, l'atteso l'appuntamento. Una volta alla porta, però, il 30enne si è trovato di fronte una "bella" sorpresa: un uomo armato di coltello. Il rapinatore si è intrufolato in casa e ha rubato del denaro. Poi, si è avventato sulla macchina parcheggiata fuori ed è fuggito a bordo dell'utilitaria. A nulla è servito l'intervento del padre della vittima, allarmato dal gran trambusto. I fatti sono stati riportati dal Messaggero e da Il Tempo Padre e figlio hanno quindi chiamato i Carabinieri, che poco dopo sono riusciti a rintracciare il rapinatore - un 29enne già noto alle forze dell'ordine - in un'area di servizio di via Collatina. L'uomo è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.