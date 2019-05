Inseguimento da film: l'auto dei rapinatori si ribalta arrestati uomo e donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Oltre ogni limite. Un’auto di grossa cilindrata trasformata in siluro sulla quale due individui, sul filo dei 180 chilometri orari, hanno speronato più volte gli equipaggi dei carabinieri. Una brutta storia di illegalità che finisce nel disprezzo delle Istituzioni a tal punto da mettere a rischio la vita di alcuni uomini dell’Arma. Sono circa le due di notte quando arriva una segnalazione al 112, di due individui che stanno forzando una serranda a Guidonia Montecelio . Gli equipaggi dei carabinieri arrivano in tempo per intercettare i malviventi che, invece di fermarsi, salgono su un Mercedes e partono a tutta velocità. Nasce così un inseguimento, pericolosissimo, che si protrarrà fino a Roma.La Mercedes sembra impazzita, chi la guida la porta al massimo della velocità e inizia a speronare le ”gazzelle” dei carabinieri col chiaro intento di mandarle fuori strada. Gli occupanti del Mercedes imboccano la via Tiburtina e passano sotto il viadotto del Gra. Gli equipaggi dell’Arma la tallonano a fatica. Vengono istituiti dei posti di blocco. Sulla via Tiburtina all’angolo con via di Pietralata, il Mercedes sbanda e si capovolge. Vengono arrestati i responsabili dell’inseguimento, si tratta di un uomo di Teramo e di una ragazza peruviana. Entrambi avrebbero precedenti penali. Durante l’inseguimento sarebbero stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco, almeno questa è la testimonianza di alcuni ragazzi che si trovavano all’esterno di una sala giochi sulla Tiburtina. Ma gli inquirenti smentiscono categoricamente che qualcuno abbia sparato. Ora l’indagine prosegue: i militari vogliono capire il perchè di una reazione così scomposta e pericolosa da parte di quelli che, all’apparenza, sembrano solo due ladri.