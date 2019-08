Roberto, precipitato dal terrazzo durante la festa: si cerca droga nella villa

ROMA - Sono ripresi questa mattina i rilievi nella villa al 36 di via Nogaredo,, dove nella tarda mattinata di ieri è stato trovato senza vita, 29 anni.Sul posto i vigili del fuoco con una autobotte e una autogru per raggiungere la ringhiera del terrazzo da dove la vittima è precipitata. Quello che bisogna capire, oggi, è. Nella villa, sotto sequestro, entreranno a breve i poliziotti con i cani per verificare tracce eventuali di droga all'interno dell'abitazione.