Roma, treno Frecciarossa deraglia tra Prenestina e Serenissima: sviata ultima carrozza, 219 a bordo. Alta velocità, stop in entrambe le direzioni

Deragliamento sull'alta velocità questo pomeriggio poco prima delle 14.25. Il carrello locomotore di coda del Frecciarossa "Roma-Napoli" ha sviato dai binari per cause in corso di accertamento. A restare coinvolto dunque uno degli ultimi vagoni che fortunatamente non si è ribaltato. 119 i passeggeri a cui protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia stanno prestando soccorso per le operazioni di evacuazione. Non risultano al momento feriti

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Il treno è un Frecciarossa

È il Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50 il treno rimasto coinvolto in un incidente nella galleria Serenissima a Roma. Il treno era ripartito dalla stazione termini alle 13.59 e sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. Al momento, si apprende da fonti dei soccorritori, la linea Alta velocità e bloccata nel punto dell'incidente e i treni vengono deviati su linee alternative. I Vigili del Fuoco stanno evacuando i passeggeri del Frecciarossa che ha avuto un incidente nella galleria Serenissima a Roma. A bordo c'erano circa 230 persone. Dalle prime verifiche effettuate è stato confermato che a sviare dai binari è stata l'ultima carrozza, il locomotore di coda, che non si è ribaltato.

Sviata ultima carrozza

Sarebbe solo l'ultima carrozza del treno coinvolto nell'incidente ad essere uscita dai binari sulla linea dell'Alta Velocità Torino-Roma, all'altezza della galleria Serenissima nella Capitale. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, non ci sarebbero feriti.

Sospeso servizio ferroviaria Alta Velocità

Il servizio ferroviario dell'Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14:04. Lo annuncia Trenitalia sul proprio sito spiegando che la decisione è stata presa a causa di «un inconveniente tecnico sulla linea». In corso l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco.

Ritardi fino a 90 minuti

Arrivano fino a 90 minuti i ritardi sulla linea Alta Velocità tra Torino e Roma dove una carrozza di un treno è uscita dai binari all'altezza della stazione Prenestina, a Roma. Sono otto, al momento, i treni Alta Velocità instradati su linee alternative, come rende noto la stessa Trenitalia sul suo sito. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00) • FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55) • FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10) • FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10) • FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34) • FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28) Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12) • FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34) I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

