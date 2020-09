Roma, incidente sulla A1: maxi-schianto tra vetture, due donne morte e un ferito grave

Ultimo aggiornamento: 19:30

sonoe un uomo è rimasto gravemente ferito in unche ha coinvolto diverse vetture sulla, al confine tra la provincia di Roma e quella di Viterbo.Ilè avvenuto questo pomeriggio nel tratto della, compreso tra Ponzano Romano e il bivio per l'A1 direzione nord. L'incidente ha coinvolto diversi veicoli, di cui due si sono ribaltati. Nello schianto sono, come fanno sapere i Vigili del fuoco intervenuti con due squadre sul posto. C'è anche un ferito grave: si tratta di un uomo, soccorso con l'eliambulanza.