Auto si schianta contro uno scooter e fugge: muore ragazzo. Caccia al pirata

Incidente mortale in via Ostiense nei pressi del Ponte Spizzichino. Intorno alle 5 di questa mattina una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo del territorio ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare la loro attenzione.

Roma, auto contro scooter: muore ragazzo. Caccia al pirata

A terra c'era un ragazzo che aveva avuto uno scontro con un'auto. Dalle testimonianze a scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter elettrico con a bordo un ragazzo. L'automobilista sarebbe fuggito in seguito all'incidente. Arrivato sul posto anche il personale del 118 per prestare soccorso al ragazzo che era già grave e poco dopo è morto.

