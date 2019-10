L'auto sbanda e si schianta contro il new jersey: morto un ragazzo di 23 anni

Incidente e tragedia nella notte vicino Roma: un ragazzo di 23 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il new jersey tra Passo Corese e Fiano Romano, per cause in corso di accertamento. Per il giovane non c'è stato niente da fare: sul posto i carabinieri della stazione di Montelibretti e della compagnia di Monterotondo.



L'incidente è avvenuto sulla statale 4 di via Salaria, all'altezza proprio di Montelibretti, intorno alle 2 circa: il 23enne guidava una Nissan Juke e stava per raggiungere Passo Corese quando ha perso il controllo del suo mezzo finendo contro le barriere. Il giovane è morto sul colpo: i carabinieri stanno cercando di determinare l'esatta dinamica dell'incidente e se altre vetture sono coinvolte in quanto accaduto.

