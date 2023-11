Governo, sulla fake call salta la prima testa: si dimette il consigliere Francesco Talò

ROMA - Lo tsunami generato della telefonata fake del duo comico russo di Vovan e Lexus fa saltare la prima testa a Palazzo Chigi: il consigliere Francesco Talò «si è dimesso questa mattina». La notizia arriva dalla premier in persona, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha dato disco verde alla «riforma madre di tutte le riforme» (copyright Giorgia Meloni).

La presidente del Consiglio illustra il disegno del premierato con cui punta a dare «stabilità al Paese», si sofferma sul Piano Mattei, ma sa che le domande dei cronisti l'attendono al varco e che la porteranno a sviscerare la vicenda della trappola telefonica che le è stata tesa.

Da qui, il mancato coinvolgimento dell'Intelligence. Un errore nell'errore dunque, troppo per passarci sopra. «Ho avuto un dubbio verso la fine della telefonata - racconta Meloni -, soprattutto nella parte in cui sui è parlato del nazionalismo ucraino che è un tema tipico della propaganda russa. L'ho segnalato all'ufficio diplomatico: penso che lì ci sia stata una superficialità nel procedere ad una verifica». Una superficialità che si è tradotta nel passo indietro di Talò mentre è già toto-nomi per la sua successione: in ascesa per il ruolo scoperto Fabrizio Bucci, che sta per terminare il suo mandato a Tirana.

Tuttavia, secondo fonti interne all'ufficio diplomatico dove si è registrato l'erroraccio, alle dimissioni di Talò ora potrebbe seguirne altre: quelle di Lucia Pasqualini, la diplomatica che si occupa delle relazioni con l'Africa che avrebbe dovuto 'vigilarè sulla telefonata con il sedicente presidente della commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki. Per Meloni, raccontano fonti vicine alla premier, il caso è comunque chiuso: «Talò si è dimesso, per noi finisce qui», viene assicurato. Ma non la pensano così al terzo piano di Palazzo Chigi, nell'ufficio investito dalla telefonata burla dove, al momento, non si escludono nuovi colpi di scena. E dove forte è la convinzione che dietro l'errore ci sia stato anche un problema di comunicazione con la segreteria particolare della premier.

Intanto esce di scena Talò, che sarebbe andato in pensione il prossimo 28 febbraio: ieri l'ultima missione a Bletchley Park, silente ma già consapevole dal primo giorno della piega che avrebbe preso la vicenda. Le dimissioni del consigliere diplomatico sono state per Meloni «un gesto di responsabilità. Di queste telefonate ne abbiamo fatte almeno 80 e mi dispiace che in questo inciampo sia messo in discussione ciò che è stato fatto. Ringrazio lui e l'ufficio diplomatico».