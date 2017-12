Banditi travestiti da postini sequestrano e rapinano titolare di un locale

di Marco De Risi

ROMA - Due individui armati di pistola, uno travestito da postino, hanno fatto irruzione in un bar alla Magliana. Hanno preso in ostaggio il titolare e, dopo averlo malmenato, l’hanno chiuso a chiave in uno stanzino. Subito dopo i rapinatori hanno preso gli incassi delle ”slot” e i contanti dalla cassa.La rapina con sequestro di persone si è consumata venerdì sera nei locali del bar ”Miura” che si trova in via del Tempio degli Arvali, una stradina che porta alla stazione. E’ stato il titolare, dopo essersi liberato, a chiamare le forze dell’ordine. Sono intervenuti in pochi minuti alcuni equipaggi della polizia ma i rapinatori erano già lontani alla fuga. Dalle descrizioni dell’ostaggio si tratta di due italiani: uno indossava un casco delle Poste Italiane. Entrambi erano armati di pistole automatiche e, quindi, hanno avuto gioco facile nel sopraffare il titolare. E' stata chiamata anche un'ambulanza ma la vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale in quanto si è subito ripresa dal forte spavento. Sono in corso le indagini per individuare la coppia di rapinatori che avrebbe già colpito in zona.