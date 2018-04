Donna si getta dalle scale del centro commerciale Condizioni gravissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma oggi pomeriggio al centro commerciale ”Euroma 2” all’Eur. Una donna sulla quarantina, romana, si è gettata nel vuoto da una scala, all’esterno della struttura, che porta i clienti ai parcheggi. Si è schiantata al suolo da circa dieci metri d’altezza. Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a decine di clienti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Un'ambulanza è arrivata in pochi minuti.La persona ferita, vestita bene con una borsa di marca, era esanime sull’asfalto. Quindi la corsa disperata al Sant’Eugenio dove la donna è entrata in codice rosso. Dai primi esami la vittima presenta un vasto trauma toracico ed altre fratture: ha riportato anche un trauma cranico. La prognosi è riservata ma la donna non rischierebbe la vita. Non si conoscono i motivi del gesto: la donna non è in grado di parlare. «E’ terribile - dice una signora che si trovava nei parcheggi dopo avere fatto acquisti -. Ho visto quella donna scavalcare il corrimano e gettarsi nel vuoto».