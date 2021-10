Roma, elezioni comunali in diretta: gli exit poll danno testa a testa tra Gualteri e Michetti

Elezioni Roma in diretta. Alle 15 si chiudono le urne anche nella Capitale. L'affluenza, drammaticamente bassa, ieri si attestava sotto il 40% (36,8%). I principali candidati sindaco sono: Enrico Michetti per la coalizione di centrodestra, Roberto Gualtieri per la coalizione di centrosinistra, la prima cittadina uscente Virginia Raggi per il M5S e Carlo Calenda che si è presentato con un'unica lista civica.

Ecco i primi exit poll:

ENRICO MICHETTI 27,01 - 31,01

ROBERTO GUALTIERI 26,5 - 30,05

VIRGINIA RAGGI 16,5 - 20,05

CARLO CALENDA 16,05 - 20,5

Diretta

Ore 15.00 Sono chiuse le urne a Roma

Ore 11.03 Appello al voto della sindaca uscente Virginia Raggi. «Anche oggi si può votare per il sindaco di Roma. I seggi sono aperti fino alle 15. Andate a votare, è importante!», ha scritto su Facebook Raggi.

