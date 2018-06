Turista di 17 anni stacca â€‹un frammento del Colosseo: Souvenir" trovato nello zaino

Ha staccato un pezzo del colonnato del Colosseo. Poi, come fosse un souvenir qualsiasi, l'ha messo dentro lo zaino. Il 17enne austriaco, è stato sorpreso dai carabinieri mentre staccava un frammento laterizio di epoca romana dal colonnato esterno. Il giovane, che non si era accorto della presenza dei militari, ha tentato di occultare il prezioso souvenir all’interno del suo zaino. Ma è stato immediatamente bloccato e denunciato per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti Stato.



Durante i controlli nella stessa area centrale sono stati multati 27 venditori ambulanti abusivi, tutti cittadini del Bangladesh e del Senegal: le sanzioni ammontano complessivamente a 150.920 euro, la merce è stata sequestrata, si tratta di oltre 700 pezzi tra aste per selfie, powerbank, bottiglie di acqua, cappellini e biglietti per bus turistici. In partciolare è stata richiesta l'emissione di 5 “Daspo Urbani” nei confronti di altrettante persone – tutti cittadini del Bangladesh – sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Linea B Colosseo limitandone la libera accessibilità e fruizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA