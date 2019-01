Traffico internazionale di coca: 4 arresti, uno è un boss del clan Casamonica

Il suo nome è ancora top secret. Un esponente di spicco del clan Casamonica e altre 4 persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga a Roma. Le indagini nei confronti dei cinque, accusati di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina sono state coordinate dalla Dda della capitale.



I dettagli dell'operazione saranno resi noti più tardi dal procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino.



Pochi giorni fa ea stato sequestrato al clan un villino liberty al quale si accedeva da un viale ornato da statue in marmo che ritraggono di divinità greche. Anche questo è finito tra i beni confiscati al clan Casamonica e ai figli "dell'ottavo re di Roma", ovvero Consiglio Di Guglielmi.



Una maxiconfisca per un totale di 2,4 milioni di euro tra appartamenti, un terreno a Roma e otto rapporti finanziari. Il decreto di confisca è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Roma. Dalle indagini era emersa una sproporzione tra le ricchezze possedute da alcuni componenti delle due famiglie e i redditi dichiarati.



Il decreto di confisca era stato emesso confronti di Abramo Di Guglielmi (classe 1974), alias »Marcello Casamonica«, della sorella Giulia (classe 1982), figli dell'Ottavo Re di Roma, e del marito di quest'ultima, Romolo Cerello (classe 1982), appartenenti alla famiglia Casamonica-Guglielmi I membri del clan sarebbero coinvolti in attività illecite connesse a fatti di gioco d'azzardo, traffici di droga, rapine e furti, oltre che a numerose truffe. Il sequestro dei beni fu emesso nel dicembre 2017 e ora è scattata la confisca.

