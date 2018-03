Carabiniere spara a un'auto e colpisce una madre con la figlia in motorino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei confronti di un'auto in fuga. I colpi, sparati da uno dei carabinieri, avrebbero colpito una madre e la figlia anch'essi a bordo di uno scooter che transitava.Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei carabinieri. Quest'ultimo, dopo averla schivata, ha sparato un colpo colpendo per errore due donne su un motorino. Madre e figlia sono entrambe ricoverate al San Camillo.