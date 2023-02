Caccia al cinghiale a Roma, la scena choc: due uomini col fucile in mezzo a passanti e auto. «Mai visto una cosa così»

A caccia di cinghiali per le vie di Roma. Due uomini con il fucile in spalla cercano ungulati da abbattere a pochi passi dal marciapiede. Una passante li ferma e gli chiede spiegazioni. «Mi fate vedere il tesserino?», domanda la donna, mentre i due continuano facendo finta di niente. È successo giovedì sera in via Vincenzo Marmorale, vicino al parco della Bufalotta.

Il video choc

I due uomini passeggiano con la torcia in mano e il fucile in spalla, facendo luce su un prato che costeggia la strada e una fermata dell'autobus. «I cinghiali sono meno pericolosi delle persone - dice la donna - sono due anni che ci cammino accanto, non ho mai visto nessuno fare queste cose», ha detto. A denunciare l'accaduto la Lega anti vivisezione (Lav).

«Un atto di intollerabile violenza verso animali e cittadini – commenta il responsabile dell'associazione, Massimo Vitturi - esercitato al di fuori dell’area dichiarata infetta per la Peste Suina Africana, ancor prima che abbia trovato applicazione l’emendamento “caccia selvaggia” che consente la caccia anche nelle aree protette e in città, ma che ha già contribuito a creare un clima di deregulation venatoria».

«Considerato che la stagione di caccia al cinghiale è chiusa da oramai un mese, è quindi molto probabile che quanto accaduto ieri sera sia un atto di caccia illegale, motivo per cui chiediamo ai Carabinieri di indagare ed eventualmente sanzionare i responsabili», le sue parole.