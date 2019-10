Roma, litiga con la fidanzata e rompe a testate il vetro del bus

ROMA - Durante una lite con la fidanzata ha rotto con una testata il vetro di un autobus di linea. È accaduto ieri su un bus 46 che stava transitando su via Mattia Battistini, alla periferia della Capitale. Un 17enne romano, che era a bordo del mezzo, ha iniziato a litigare con la fidanzata.Il giovane, preso dalla rabbia, ha tirato una testata a uno dei vetri laterali dell'autobus, infrangendolo. Il conducente ha fermato la corsa e chiamato il 112. Sul posto i carabinieri della stazione Montespaccato che hanno denunciato il giovane per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Ma il 17enne, non contento, li ha pure insultati. Per questo è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato poi accompagnato Policlinico Gemelli per accertamenti.Il numero 46 è lo stesso bus dove