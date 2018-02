Bus Atac investe e uccide â€‹ un uomo: trascinato alla fermata per 30 metri

di Marco De Risi

Incidente mortale a Roma nei pressi di una fermata bus vicino piazza Risorgimento. Un uomo sarebbe morto dopo essere finito sotto le ruote di un autobus della linea 590. Ancora da accertare la dinamica. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale. Sarebbero in arrivo anche i vigili del fuoco.

L'uomo stava attraversando la strada quando è stata travolta all'inizio della corsia di fermata dell'autobus e trascinato per almeno 30 metri: il conducente del bus non l'avrebbe visto. Il cadavere della vittima, che non è stata ancora identificato, è stato letteralmente smembrato.