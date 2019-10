Solo a Roma, venditore abusivo di cornetti sul bus. «2 euro biglietto e colazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istantanea di un sabato sera a bordo degli Roma . Un affamato giovane compra un cornetto a bordo del bus, servito da un uomo comodamente seduto alle spalle di un banchetto sul quale espone croissant e bombe alla crema o al cioccolato. A diffondere la foto, la paginaIl rito di una coccola dolce per concludere la serata direttamente sul bus di linea. Non si tratta di un nuovo servizio messo a disposizione dei passeggeri da, ma di un abusivo che somministra cibo senza alcuna autorizzazione su un mezzo pubblico. La foto è diventata velocemente virale suscitando svariati commenti. C'è chi scrive: «Offerta due euro biglietto e colazione». Chi ipotizza: «Prima stava su un altro bus dove i cornetti gli erano caduti per terra ma che je fa', basta una spolveratina e cambiare vettura». E chi sta dalla parte dell'abusivo: «Prima de sputà sentenze però io spero che nessuno si trovi mai in condizioni da dovesse mette a vende i cornetti dentro ad un autobus...».