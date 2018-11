Bimba muore precipitando dal sesto piano. I genitori: «Stavamo dormendo»

Una bambina è morta stamattina dopo essere precipitata dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via della Villa di Lucina, in zona Ostiense a Roma. Sul posto la polizia che sta indagando per chiarire la dinamica di quello che è accaduto. Dalle primissime informazioni, sembra che i genitori abbiano detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo

