Il ponte idraulico cede e l'auto crolla: un uomo muore schiacciato

ROMA - Un uomo è morto vicino Roma travolto da un'auto che si trovava su un ponte idraulico che ha ceduto. È accaduto nel comune di Civitella San Paolo, vicino Roma, Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo. Dalle primissime informazioni, sembra che in località Santa Scolastica in un terreno privato vicino a un monastero abbia ceduto un ponte idraulico per la manutenzione dei veicoli. L'auto che si trovava sopra ha travolto l'uomo ci circa 70 anni.

