Clona l'auto della moglie per rivenderla: due Fiat 500 al prezzo di una

Aveva rubato un'auto identica a quella della moglie, una, per clonarla e successivamente rivenderla. È la storia, alquanto “particolare”, di ungià noto agli agenti delladiper vicende simili.L’attenta attività dellafinalizzata al contrasto del fenomeno dei furti dei veicoli, ha permesso di denunciare all’, per il reato di riciclaggio di veicoli, un uomo che aveva “clonato” laintestata alla propria moglie.L’uomo, un settantaduenne della provincia di, ben noto agli agenti dellaper fatti analoghi, ha stabilito la sua sede operativa presso un box, preso in affitto in località, dove nella circostanza aveva nascosto una Fiat 500 di colore bianco, rubata lo scorso 20 luglio nella Capitale e identica a quella della moglie.L’esperto riciclatore di veicoli, utilizzando i dati identificativi dell’autovettura della consorte, stava creando un “clone” del veicolo per poi rivenderlo.Al veicolo rubato era già stato contraffatto il numero del telaio, reso difficilmente distinguibile dall’originale e montata una targa falsa, uguale a quella autentica; ma l’operazione di riciclaggio è stata interrotta dall’intervento della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Roma che ha provveduto a sequestrare il veicolo e a denunciarne il clonatore.