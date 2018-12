A spasso con l'asino sul Lungotevere i passanti non credono ai propri occhi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un asino si aggira per Roma, precisamente sul Lungotevere, dove i passanti si sono trovati a tu per tu con un personaggio singolare. Non un cinghiale, non un gabbiano, fauna che ormai ci siamo abituati a vedere in città: ma un vero e proprio asino carico di pacchi e zaini, diretto con il suo padrone chissà dove. Si vocifera che sia un pellegrino appena arrivato in città, come confermerebbe il sacco a pelo con il quale viaggia. In attesa di accertare la sua identità, ovviamente, è pioggia di scatti su Instagram.