Apre l'ascensore e cade nel vuoto: volo dal sesto piano, muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per sei piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico 217. La vittima aveva 77 anni. Uscita di casa come ogni giorno, avrebbe aperto la porta dell'ascensore senza accorgersi che la cabina non si trovava al piano. Il volo dal sesto piano non le ha lasciato scampo. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo Saf è giunta immediatamente sul posto. Resta da capire perché sia stato possibile aprire la porta dell'ascensore anche se la cabina non c'era.