Tragedia a Ostia (Roma) dove in via dei Velieri 76 si è consumato un omicidio suicidio. Dalle prime informazioni si tratta di una coppia di anziani. Sul posto ci sono i carabinieri per tutti i rilievi. Le prime ipotesi sulla dinamica dell'accaduto vedrebbero il marito protagonista e autore dell'omicidio della moglie. Successivamente l'uomo si sarebbe gettato buttandosi dalla tromba delle scale.

